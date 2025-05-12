Россиянин получил штраф за пьяную езду и поджег машину начальника ГАИ

Житель Бодайбо поджег машину начальника ГАИ после выписанного ему штрафа

Сотрудники полиции задержали жителя Иркутской области, который поджег машину начальника Госавтоинспекции (ГАИ) после выписанного штрафа. Об этом сообщает Telegram-канал Babr Mash.

Все произошло в Бодайбо. Сотрудники ГАИ остановили местного жителя и выписали ему штраф за вождение в состоянии алкогольного опьянения. В отместку водитель пришел к дому полицейского, нашел его машину и поджег. Огонь смогли потушить очевидцы.

Злоумышленника нашли по отпечаткам пальцев. Сейчас в отношении него возбуждено уголовное дело.

Ранее сотрудники полиции задержали мужчину, который подозревается в поджоге 40 дач в кооперативе «Малиновка» на территории Читинского района.