Россиянин получил штраф за пьяную езду и поджег машину начальника ГАИ

Сотрудники полиции задержали жителя Иркутской области, который поджег машину начальника Госавтоинспекции (ГАИ) после выписанного штрафа. Об этом сообщает Telegram-канал Babr Mash.
Все произошло в Бодайбо. Сотрудники ГАИ остановили местного жителя и выписали ему штраф за вождение в состоянии алкогольного опьянения. В отместку водитель пришел к дому полицейского, нашел его машину и поджег. Огонь смогли потушить очевидцы.
Злоумышленника нашли по отпечаткам пальцев. Сейчас в отношении него возбуждено уголовное дело.
Ранее сотрудники полиции задержали мужчину, который подозревается в поджоге 40 дач в кооперативе «Малиновка» на территории Читинского района.