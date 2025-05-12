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09:12, 12 мая 2025Силовые структуры

Россиянин получил штраф за пьяную езду и поджег машину начальника ГАИ

Житель Бодайбо поджег машину начальника ГАИ после выписанного ему штрафа
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Сотрудники полиции задержали жителя Иркутской области, который поджег машину начальника Госавтоинспекции (ГАИ) после выписанного штрафа. Об этом сообщает Telegram-канал Babr Mash.

Все произошло в Бодайбо. Сотрудники ГАИ остановили местного жителя и выписали ему штраф за вождение в состоянии алкогольного опьянения. В отместку водитель пришел к дому полицейского, нашел его машину и поджег. Огонь смогли потушить очевидцы.

Злоумышленника нашли по отпечаткам пальцев. Сейчас в отношении него возбуждено уголовное дело.

Ранее сотрудники полиции задержали мужчину, который подозревается в поджоге 40 дач в кооперативе «Малиновка» на территории Читинского района.

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