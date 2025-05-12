Ставившего забор на собственном участке россиянина заподозрили в поджоге 40 дач

В Забайкалье мужчину заподозрили в поджоге 40 дач в кооперативе «Малиновка»

Сотрудники полиции задержали мужчину, который подозревается в поджоге 40 дач в кооперативе «Малиновка» на территории Читинского района. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Забайкальского края.

По версии следствия, пожар произошел в субботу, 10 мая. Предварительно, его причиной стали действия 50-летнего местного жителя. Мужчина ставил забор на своем участке и резал металл при помощи углошлифовальной машины, когда произошло возгорание. В результате имущество на 40 дачах в «Малиновке» оказалось повреждено. На место пожара прибыли сотрудники МЧС.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 1 статьи 261 («Уничтожение и повреждение лесных насаждений») и статье 168 («Уничтожение и повреждение имущества по неосторожности») УК РФ. Впоследствии его переквалифицировали на часть 3 статьи 261 («Уничтожение или повреждение лесных насаждений путем поджога») УК РФ.

Местному жителю грозит до восьми лет лишения свободы.

Ранее Кировский районный суд Ростова-на-Дону арестовал двух мужчин за попытку поджога дома председателя Центрального духовного управления мусульман Ростовской области имам-ахунда Мухаммеда Бикмаева.