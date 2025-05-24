Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:45, 24 мая 2025Россия

В российском регионе в результате атаки ВСУ оказался поврежден трубопровод

Миляев: В Тульской области БПЛА повредил трубопровод, пострадали три человека
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Стрингер / РИА Новости

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил о повреждении трубопровода с природным газом в результате атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Подробности о последствиях воздушной атаки на регион он привел в своем Telegram-канале.

По словам управленца, средства противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны России провели работу по уничтожению дрона противника. В результате налета беспилотника пострадали три человека, двое из них находятся в больнице, одному пострадавшему медицинская помощь оказана на месте.

Также в Кимовском районе при падении обломков БПЛА получили незначительные повреждения несколько частных домовладений.

Миляев призвал местных жителей быть внимательными, соблюдайте меры безопасности и предосторожности.

Утром в субботу, 24 мая, российское оборонное ведомство доложило о почти сотне украинских беспилотников, сбитых над регионами РФ. Больше всего дронов — 64 — устранили над Белгородской областью. Еще 24 беспилотника уничтожили над Брянской областью, по два — над Липецкой и Курской областями, и по одному — над территориями Тульской и Воронежской областей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Власти Киева сообщили о новой тактике России при ночной атаке

    Задержан водитель микроавтобуса из-за массового ДТП в российском регионе

    Раскрыта прослушка спецслужбами Бельгии членов Европарламента

    В российском регионе в результате атаки ВСУ оказался поврежден трубопровод

    Овечкин получил престижную награду НХЛ

    Медведев обратился к европейским политикам фразой «педикулезные свиньи»

    Появились подробности допроса россиянки по заказу убийства своей 12-летней дочери

    В Совфеде ответили на утверждение о юридическом существовании СССР

    Украинский пленный рассказал о странных наказаниях в ВСУ

    Суд отменил выдворение из России жительницы Дагестана Шоюбовой

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости