В российском регионе в результате атаки ВСУ оказался поврежден трубопровод

Миляев: В Тульской области БПЛА повредил трубопровод, пострадали три человека

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил о повреждении трубопровода с природным газом в результате атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Подробности о последствиях воздушной атаки на регион он привел в своем Telegram-канале.

По словам управленца, средства противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны России провели работу по уничтожению дрона противника. В результате налета беспилотника пострадали три человека, двое из них находятся в больнице, одному пострадавшему медицинская помощь оказана на месте.

Также в Кимовском районе при падении обломков БПЛА получили незначительные повреждения несколько частных домовладений.

Миляев призвал местных жителей быть внимательными, соблюдайте меры безопасности и предосторожности.

Утром в субботу, 24 мая, российское оборонное ведомство доложило о почти сотне украинских беспилотников, сбитых над регионами РФ. Больше всего дронов — 64 — устранили над Белгородской областью. Еще 24 беспилотника уничтожили над Брянской областью, по два — над Липецкой и Курской областями, и по одному — над территориями Тульской и Воронежской областей.