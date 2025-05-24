В Словакии потребуют от Украины компенсации за оказанную помощь

TASR: Словацкая национальная партия потребует от Украины компенсации за помощь

Словацкая национальная партия (SNS), которая входит в состав правительственной коалиции страны, потребует от Украины компенсации за оказанную Киеву помощь. Об этом сообщает информационное агентство TASR.

«Помощь ЕС приближается по своему объему к помощи США. Если Украина отдаст все ископаемые богатства США, то Украине не останется ничего, с чего бы она могла заплатить за помощь европейских государств», — заявила руководитель секретариата председателя SNS Зузана Шкопцова.

По ее мнению, предоставление Соединенным Штатам эксклюзивного права на полезные ископаемые Украины противоречит логике и этике. Словакия, передавшая Киеву более трех миллиардов евро, тоже должна получить от украинцев компенсацию по примеру США, заключила Шкопцова.

Председатель SNS и вице-спикер парламента Словакии Андрей Данко намерен 26 мая официально предъявить это требование министру финансов страны Ладиславу Каменицкому. Кроме того, SNS призвала премьер-министра Словакии Роберта Фицо на заседании Совета ЕС выступить с инициативой получения Евросоюзом участия в доступе к полезным ископаемым Украины.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо предположил, что украинский лидер Владимир Зеленский решил подписать сделку по редкоземельным металлам с США в надежде на продолжение конфликта и помощь Вашингтона.