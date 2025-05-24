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00:44, 24 мая 2025Россия

В Совфеде оценили слова Залужного о границах Украины

Сенатор Ковитиди: Слова Залужного о границах Украины стали прорывом для Киева
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Gleb Garanich / File Photo / Reuters

Слова бывшего главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного о невозможности возврата Украины к прежним границам стали политическим прорывом для Киева. Такую оценку его заявлению в интервью РИА Новости дала член экспертного совета при комитете Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди.

«На Украине растет осознание бесперспективности военного противостояния с Россией и заявление Залужного является этому подтверждением. Это заявление — серьезный прорыв в осознании происходящего представителями Украины», — сказала она.

Ковитиди подчеркнула, что «кровожадная» политика Владимира Зеленского, осознающего тот факт, что возврата к былым границам не будет, стоит Украине тысячи жизней каждый день.

Ранее заявление Залужного прокомментировал депутат Госдумы от крымского региона Леонид Ивлев. «Похоже, на берегах Днепра начинают появляться рационально мыслящие политики, до которых с 10-летним опозданием наконец-то дошли слова Владимира Путина», — сказал он.

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