В Госдуме назвали запоздалым заявление экс-главкома ВСУ о границах Украины

Депутат Госдумы Ивлев назвал запоздалым заявление Залужного о границах Украины

Заявление экс-главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ), который признал невозможность вернуться к границам Украины 1991 года, — запоздалое, считает депутат Госдумы от крымского региона Леонид Ивлев. Его слова передает РИА Новости.

«Похоже, на берегах Днепра начинают появляться рационально мыслящие политики, до которых с 10-летним опозданием наконец-то дошли слова Владимира Путина о том, что вопрос о присоединении Крыма исторически закрыт», — сказал парламентарий.

Он подчеркнул, что то же самое касается Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также Херсонской и Запорожской областей. Это не дано понять многим украинским политикам, добавил Ивлев.

22 мая Залужный, который сейчас занимает пост посла Украины в Великобритании, заявил, что не нужно надеяться на чудо, которое вернет Украине границы 1991 года. Экс-главком также назвал катастрофическим положение ВСУ.