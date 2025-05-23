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11:48, 23 мая 2025Россия

В Госдуме назвали запоздалым заявление экс-главкома ВСУ о границах Украины

Депутат Госдумы Ивлев назвал запоздалым заявление Залужного о границах Украины
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Заявление экс-главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ), который признал невозможность вернуться к границам Украины 1991 года, — запоздалое, считает депутат Госдумы от крымского региона Леонид Ивлев. Его слова передает РИА Новости.

«Похоже, на берегах Днепра начинают появляться рационально мыслящие политики, до которых с 10-летним опозданием наконец-то дошли слова Владимира Путина о том, что вопрос о присоединении Крыма исторически закрыт», — сказал парламентарий.

Он подчеркнул, что то же самое касается Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также Херсонской и Запорожской областей. Это не дано понять многим украинским политикам, добавил Ивлев.

22 мая Залужный, который сейчас занимает пост посла Украины в Великобритании, заявил, что не нужно надеяться на чудо, которое вернет Украине границы 1991 года. Экс-главком также назвал катастрофическим положение ВСУ.

ЖЗЛ
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