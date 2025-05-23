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23:21, 22 мая 2025Бывший СССР

Залужный назвал катастрофическим положение Украины

Залужный: На Украине наблюдается огромный дефицит человеческого ресурса
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Бывший главком Вооруженных сил Украины (ВСУ), а ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный заявил, что сейчас экономическое положение страны находится в катастрофическом состоянии и с трудом может вести боевые действия. Его слова приводит портал Obozrevatel.

По словам экс-главкома ВСУ, Украина также испытывает огромный дефицит человеческого ресурса и не может полноценно воевать. «Речь идет только о высокотехнологичной войне на выживание, где используется минимум человеческого ресурса, минимум экономических средств», — сказал Залужный.

Учитывая то, в каком состоянии находятся демография и экономика страны, это закономерно, подчеркнул чиновник.

Ранее Залужный заявил, что чудо не вернет Украине границы 1991 года.

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