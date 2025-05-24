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06:53, 24 мая 2025Мир

В США указали на безвыходное положение Зеленского после разговора Путина и Трампа

МакГоверн: Путин объяснил Трампу, как должен завершиться конфликт на Украине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Kevin Lamarque / File Photo / Reuters

В ходе телефонного разговора с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом глава России Владимир Путин объяснил коллеге, как должен закончиться конфликт на Украине, считает экс-сотрудник ЦРУ Рэй МакГоверн. Он оценил беседу лидеров двух государств в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

«Путин ясно дал понять: два часа — вполне достаточно, чтобы обучить Трампа по поводу того, что стоит на кону, и кто принимает решения», — указал эксперт.

Как утверждает МакГоверн, разговор Путина и Трампа дал понять, что вне зависимости от того, когда и где продолжатся переговоры между Россией и Украиной, у Владимира Зеленского будет лишь два варианта: соглашаться на обозначенные условия или же полностью потерять хозяина Белого дома в качестве посредника.

Ранее американский политолог Гилберт Доктороу выразил мнение, что в случае выхода Соединенных Штатов из конфликта Украина потерпит крах

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