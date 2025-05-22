Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:51, 22 мая 2025Мир

Американский политолог обратился к Европе насчет Украины

Политолог Доктороу: Лидерам стран ЕС придется признать крах Украины
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Global Look Press

В случае выхода Соединенных Штатов из конфликта Украина потерпит крах. С ним Европе придется смириться, заявил американский политолог Гилберт Доктороу в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

«Через несколько месяцев, когда они (европейские лидеры — "Лента.ру") будут притворяться, что оказывают помощь Украине, они смогут придумать общую версию, которая избавит их от чувства вины за последние три года, или хотя бы попытаются», — подчеркнул эксперт. Однако ЕС придется признать, что Украина скоро пойдет на дно.

Доктороу также отметил, что европейским политикам придется столкнуться с фактом победы России в конфликте.

Ранее послы Европейского союза согласовали план милитаризации Европы, предложенный главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, объемом 150 миллиардов евро.

Также фон дер Ляйен сообщила, что эта неделя будет решающей для будущего Украины. С таким заявлением глава Еврокомиссии выступила во время переговоров с вице-президентом Соединенных Штатов Джей Ди Вэнсом.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский заявил об отсутствии сигналов от России о прекращении огня

    Украинскую диверсионную группу под Брянском полностью ликвидировали

    В МИД России назвали тонкость в подписании меморандума с Украиной

    46-летняя Николь Шерзингер показала фигуру в бикини

    Хоккеисты молодежки «Спартака» не смогли вылететь в Санкт-Петербург

    Россию заподозрили в подготовке кибератаки на оказывающие военную помощь Украине компании

    Американский политолог обратился к Европе насчет Украины

    Украинец распылил газ в лицо сотрудникам ТЦК

    Российские средства ПВО уничтожили и перехватили десятки украинских БПЛА

    Мошенник украл два миллиарда рублей и попытался сбежать на подводном скутере

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости