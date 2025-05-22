Политолог Доктороу: Лидерам стран ЕС придется признать крах Украины

В случае выхода Соединенных Штатов из конфликта Украина потерпит крах. С ним Европе придется смириться, заявил американский политолог Гилберт Доктороу в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

«Через несколько месяцев, когда они (европейские лидеры — "Лента.ру") будут притворяться, что оказывают помощь Украине, они смогут придумать общую версию, которая избавит их от чувства вины за последние три года, или хотя бы попытаются», — подчеркнул эксперт. Однако ЕС придется признать, что Украина скоро пойдет на дно.

Доктороу также отметил, что европейским политикам придется столкнуться с фактом победы России в конфликте.

Ранее послы Европейского союза согласовали план милитаризации Европы, предложенный главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, объемом 150 миллиардов евро.

Также фон дер Ляйен сообщила, что эта неделя будет решающей для будущего Украины. С таким заявлением глава Еврокомиссии выступила во время переговоров с вице-президентом Соединенных Штатов Джей Ди Вэнсом.