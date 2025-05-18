Глава Еврокомиссии назвала следующую неделю решающей для будущего Украины

Глава ЕК фон дер Ляйен: Следующая неделя будет решающей для будущего Украины

Грядущая неделя будет решающей для будущего Украины. С таким заявлением выступила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен во время переговоров с вице-президентом Соединенных Штатов Джей Ди Вэнсом, сообщает издание La Repubblica.

«Нас объединяет то, что мы хотим справедливого и прочного мира для Украины. Мы знаем, насколько вы (США — прим. «Ленты.ру») привержены прекращению войны, и я благодарю вас за это», — отметила она.

Она выразила мнение, что следующая неделя будет иметь решающее значение в этом отношении. В свою очередь, Вэнс заявил, что ЕС является важным союзником Штатов, несмотря на «некоторые разногласия, как это иногда случается с друзьями, по таким вопросам, как торговля».

Помимо этого, Урсула фон дер Ляйен высказала мнение, что Европейский союз должен ускорить процесс вступления Украины в объединение. По ее словам, Евросоюз работает над тем, чтобы «открыть первый кластер переговоров о присоединении и открыть все кластеры в 2025 году».

Также глава ЕК ранее рассказала, что мирное соглашение по конфликту на Украине должно стать переломным для Европы.