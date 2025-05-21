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12:36, 21 мая 2025Мир

План милитаризации Европы на 150 миллиардов евро согласовали

Послы ЕС согласовали план милитаризации Европы, предложенной фон дер Ляйен
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: TT News Agency / Johan Nilsson / Reuters

Послы Европейского союза (ЕС) согласовали план милитаризации Европы (SAFE), предложенный главой Европейской комиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен, объемом 150 миллиардов евро. Об этом говорится в сообщении польского председательства Совета ЕС, опубликованном в социальной сети X.

«Достигнуто соглашение по SAFE. Чем больше ЕС инвестирует в свои армии, тем лучше он сможет сдерживать тех, кто желает ему навредить», — сказано в публикации.

По данным представительства, это первая масштабная программа ЕС, направленная на увеличение инвестиций в оборонную сферу, которая начнет реализовываться на практике.

4 марта фон дер Ляйен заявила о планах привлечь 150 миллиардов евро в виде кредитов для стран Евросоюза для инвестиций в оборону, которые в том числе будут направлены на усиление поддержки Украины. Также она предложила план по перевооружению Евросоюза на сумму 800 миллиардов евро.

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