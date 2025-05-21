План милитаризации Европы на 150 миллиардов евро согласовали

Послы ЕС согласовали план милитаризации Европы, предложенной фон дер Ляйен

Послы Европейского союза (ЕС) согласовали план милитаризации Европы (SAFE), предложенный главой Европейской комиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен, объемом 150 миллиардов евро. Об этом говорится в сообщении польского председательства Совета ЕС, опубликованном в социальной сети X.

«Достигнуто соглашение по SAFE. Чем больше ЕС инвестирует в свои армии, тем лучше он сможет сдерживать тех, кто желает ему навредить», — сказано в публикации.

По данным представительства, это первая масштабная программа ЕС, направленная на увеличение инвестиций в оборонную сферу, которая начнет реализовываться на практике.

4 марта фон дер Ляйен заявила о планах привлечь 150 миллиардов евро в виде кредитов для стран Евросоюза для инвестиций в оборону, которые в том числе будут направлены на усиление поддержки Украины. Также она предложила план по перевооружению Евросоюза на сумму 800 миллиардов евро.