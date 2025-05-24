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21:24, 24 мая 2025Мир

В США заявили об «обреченности» Украины из-за Трампа

Миршаймер: США при Трампе постепенно отдаляются от Украины
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Samuel Corum / Consolidated News Photos / Global Look Press

Президент США Дональд Трамп постепенно отдаляется от Украины. Об этом заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в интервью аналитику Дэниелу Дэвису.

По его словам, Трамп, в отличие от своего предшественника Джо Байдена, не собирается поддерживать Украину и выпрашивать у Конгресса финансовую помощь для Киева.

«США медленно, но верно отдаляются от Украины. Трамп ясно дал понять, что он не Байден. Он не собирается просить у конгресса финансирование, а европейцы, конечно, не смогут восполнить этот пробел. Все это говорит о том, что украинцы обречены», — сказал профессор.

Ранее Миршаймер обвинил США и страны Евросоюза в начале конфликта на Украине. «Мы должны относиться к [президенту России Владимиру] Путину серьезно. Он не лгал. В феврале 2022 года Украина де-факто стала членом НАТО, именно поэтому и начался вооруженный конфликт», — признал он.

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