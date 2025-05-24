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05:14, 24 мая 2025Мир

В Японии оценили позицию Трампа по переговорам с Россией

Ученый Абиру: Трамп принял, что Россия будет вести переговоры без пауз в СВО
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Jim LoScalzo / Consolidated News Photos / Global Look Press

Президент США Дональд Трамп принял тот факт, что Россия будет вести переговоры без пауз в боевых действиях в рамках спецоперации (СВО) на Украине. Позицию главы Белого дома оценил старший научный сотрудник Фонда мира Сасакавы Тайсукэ Абиру в интервью РИА Новости.

«Было важно, что будет делать президент Трамп: вводить против России санкции или делить вопросы нормализации отношений США и РФ и проблему Украины. В результате был выбран второй вариант. Россия будет вести диалог не прекращая боевых действий. Фактически Трамп это принял», — сказал эксперт.

По его словам, Трамп не намерен полностью выходить из переговоров по Украине, однако и настаивать на принятии своего плана Москвой и Киевом он тоже не собирается.

Ранее Трамп рассказал об обмене пленными между Россией и Украиной. «Поздравляем обе стороны с успешными переговорами. Возможно, это приведет к чему-то большему?» — написал он.

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