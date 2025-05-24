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11:34, 24 мая 2025Россия

Власти российского региона рассказали о последствиях удара БПЛА

Тульский губернатор Миляев: Удар БПЛА по предприятию повредил емкость с кислотой
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: РИА Новости

Удар беспилотного летательного аппарата (БПЛА) по предприятию в Новомосковске повредил емкость с кислотой. О таких последствиях рассказал губернатор Тульской области Дмитрий Миляев в Telegram-канале.

Власти российского региона пояснили, что на место происшествия уже прибыли оперативные службы и мобильные лаборатории Роспотреднадзора для оценки ситуации.

«Пробы воздуха показали, что в настоящее время превышение предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе отсутствует», — подчеркнул тульский глава.

24 мая стало известно, что в Тульской области дрон повредил трубопровод, пострадали три человека.

Миляев отметил, что двоих граждан госпитализировали, еще одному жителю медики оказали помощь на месте.

Губернатор призвал жителей Тульской области быть внимательными, соблюдать меры безопасности и предосторожности.

ЖЗЛ
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