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20:33, 24 мая 2025Бывший СССР

Зеленский анонсировал третий этап обмена пленными с Россией

Зеленский анонсировал третий раунд обмена военнопленными с Россией
Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал третий этап обмена военнопленными с Россией. Об этом украинский лидер сообщил в Telegram-канале.

Президент заявил, что 25 мая состоится следующий раунд обмена и за эти дни должны быть освобождены 1000 человек. При этом Зеленский добавил, что их задача — освободить абсолютно всех бойцов, которые сейчас находятся в России.

24 мая Россия и Украина обменялись 307 военнопленными. В Министерстве обороны России отметили, что обмен военнопленными, который инициировала российская сторона, будет продолжен.

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