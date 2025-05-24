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07:41, 24 мая 2025Экономика

Жителей нескольких российских регионов предупредили о заморозках

Вильфанд спрогнозировал заморозки более чем в десяти регионах России
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress

Ночные заморозки от 0 до минус 3 градусов прогнозируются более чем в десяти регионах России. Об этом предупредил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, его слова приводит ТАСС.

В Оренбургской, Кировской и Самарской областях, а также в Удмуртии и Башкортостане с 24 по 26 мая ночью ожидается понижение температуры до минус 1-3 градусов, при этом дневные температуры будут находиться в диапазоне от плюс 20 до 25 градусов, рассказал специалист

Метеоролог пояснил, что в холодной части антициклона окажется Урал и юг Западной Сибири. По этой причине в ближайшие ночи в Челябинской, Курганской, Свердловской и Пермской областях ожидаются заморозки до минус 2 градусов.

При этом в Омской, Томской, Новосибирской, Кемеровской областях, начиная с субботы, температура днем составит порядка 20 градусов, а в понедельник значения не превысят 9-10 градусов. «27-28 мая в перечисленных регионах Сибири будут наблюдаться заморозки от 0 до минус 3 градусов», — сообщил Вильфанд.

Ранее эксперт прогностического центра «Метео» Александр Ильин сообщил, что лето 2025 года в Москве будет жарким, если верить долгосрочным прогнозам

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