Адвокат раскрыла последствия попадания в реестр должников по алиментам

Адвокат Яковлева: Включение в реестр должников по алиментам чревато публичностью

Включение в реестр должников по алиментам чревато публичностью, список будет общедоступным. Возможные последствия раскрыла адвокат Анастасия Яковлева в беседе с агентством «Прайм».

«Реестр должников по алиментам будет являться составной частью банка данных в исполнительном производстве. А значит, сведения, содержащиеся в нем, будут общедоступными», — рассказала Яковлева.

Она отметила, что добиться исключения из реестра можно будет только после полного погашения задолженности. По мнению Яковлевой, эта мера сможет мотивировать должников выплачивать алименты.

Ранее первый заместитель министра юстиции РФ Евгений Забарчук сообщил, что реестр злостных неплательщиков алиментов в России запустят в 2025 году. В вышеуказанный список войдут сведения о злостных должниках по алиментам, которые были привлечены к административной или уголовной ответственности.