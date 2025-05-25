Командир Алаудинов: «Ахмат» эвакуировал все тела солдат ВСУ в Суджанском районе

Спецназ «Ахмат» эвакуировал все тела военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Суджанском районе Курской области. Об этом сообщил командир спецназа, генерал-лейтенант Апти Алаудинов в разговоре с РИА Новости.

«Как бы оно ни было, их тоже родила какая-то мать, и когда-то они где-то все равно должны быть похоронены», — заявил Алаудинов. Он подчеркнул, что бойцы стараются вынести из зоны боевых действий все обнаруженные тела.

Командир также добавил, что идентификация тел украинских военных поможет избежать возможных спекуляций со стороны командования ВСУ, связанного с пропавшими без вести или самовольно оставивших части солдат.

Ранее Алаудинов заявил, что ВСУ с безразличием относятся к тому, чтобы эвакуировать тела сослуживцев из приграничья Курской области.