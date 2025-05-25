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20:35, 25 мая 2025Бывший СССР

Экс-депутат Рады сравнил введенные против него санкции Зеленского с премией

Экс-депутат Рады Мосийчук счел санкции Зеленского наградой за его деятельность
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Olexander Kosarev / AP

Бывший депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) отреагировал на санкции, введенные против него президентом Украины Владимиром Зеленским. Его слова передает «Страна.ua» в Telegram.

«Считаю это решение наградой за мою журналистскую деятельность! Санкции от зеленой гнили — это как Шевченковская премия от нормального и адекватного президента Украины», — заявил Мосийчук.

Экс-депутат также счел санкции проявлением репрессий Зеленского против украинцев.

Ранее стало известно, что Зеленский ввел санкции против десяти физических лиц. Помимо Мосийчука под ограничения попали помощник главы Чечни Рамзана Кадырова Ахмед Дудаев, сын бывшего руководителя предприятия «Мотор Сич» Александр Богуслаев, владельцы казино PIN-UP Дмитрий Пунин, Иван Банников, Александр Матяшов и другие.

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