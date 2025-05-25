Зеленский ввел санкции против 10 физических лиц, включая Ахмеда Дудаева

Владимир Зеленский ввел санкции против 10 физических лиц, включая помощника главы Чечни Рамзана Кадырова Ахмеда Дудаева. Об этом сообщает РИА Новости.

«Поддержать внесенные Службой безопасности Украины предложения по применению персональных специальных экономических и других ограничительных мер. Применить персональные специальные экономические и другие ограничительные меры к: физическим лицам и юридическим лицам согласно приложениям», — отмечается в указе.

В частности, под ограничения Киева попали сын бывшего руководителя предприятия «Мотор Сич» Александр Богуслаев, бывший депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), владельцы казино PIN-UP Дмитрий Пунин, Иван Банников, Александр Матяшов, а также ряд других физических лиц. Санкции в том числе коснулись и находящихся на Украине, Кипре и в Нидерландах компаний.

11 апреля Зеленский принял решение о вводе санкций против российских СМИ. В список попали 18 медиа и 71 физическое лицо. Среди СМИ — холдинг «Ньюс Медиа» (Life, Mash, SHOT, Super) и информационное агентство News Front. Кроме того, среди физлиц под ограничения попали украинский музыкальный продюсер, основатель группы «Грибы» Юрий Бардаш, телеведущие Арина Шарапова и Алексей Гудошников, а также российские военкоры Александр Сладков, Станислав Смагин и Андрей Руденко.