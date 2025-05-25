Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:58, 25 мая 2025Бывший СССР

Зеленский ввел санкции

Зеленский ввел санкции против 10 физических лиц, включая Ахмеда Дудаева
Максим Габриелян
Максим Габриелян (ведущий редактор отдела «Мир»)
Ахмед Дудаев

Ахмед Дудаев. Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Владимир Зеленский ввел санкции против 10 физических лиц, включая помощника главы Чечни Рамзана Кадырова Ахмеда Дудаева. Об этом сообщает РИА Новости.

«Поддержать внесенные Службой безопасности Украины предложения по применению персональных специальных экономических и других ограничительных мер. Применить персональные специальные экономические и другие ограничительные меры к: физическим лицам и юридическим лицам согласно приложениям», — отмечается в указе.

В частности, под ограничения Киева попали сын бывшего руководителя предприятия «Мотор Сич» Александр Богуслаев, бывший депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), владельцы казино PIN-UP Дмитрий Пунин, Иван Банников, Александр Матяшов, а также ряд других физических лиц. Санкции в том числе коснулись и находящихся на Украине, Кипре и в Нидерландах компаний.

11 апреля Зеленский принял решение о вводе санкций против российских СМИ. В список попали 18 медиа и 71 физическое лицо. Среди СМИ — холдинг «Ньюс Медиа» (Life, Mash, SHOT, Super) и информационное агентство News Front. Кроме того, среди физлиц под ограничения попали украинский музыкальный продюсер, основатель группы «Грибы» Юрий Бардаш, телеведущие Арина Шарапова и Алексей Гудошников, а также российские военкоры Александр Сладков, Станислав Смагин и Андрей Руденко.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это выглядит как издевательство». На Украине возмутились обменом военнопленными с Россией и пожаловались на возвращение «подонка»

    Зеленский ввел санкции

    На подлете к Москве сбили пять украинских беспилотников

    Названа сумма выплат «Краснодару» за победу в чемпионате России

    На Западе уличили мировые СМИ в сокрытии целей ВСУ

    Бывшая жена Паши Техника попала под уголовную статью

    Менеджер случайно показал коллегам гениталии и потерял работу

    На Украине жестко отреагировали на одно решение ЕС

    На Западе заявили о крупнейшей с начала СВО атаке на Украину

    Над Солнцем обнаружили загадочную «птицу» больше Земли

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости