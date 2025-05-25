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05:56, 25 мая 2025Бывший СССР

На Украине рассказали о новом рекорде замеченного над ее территорией российского дрона

Военэксперт Коваленко: Дрон РФ установил абсолютный рекорд полета над Украиной
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Shatokhina Natalia / Global Look Press

Российский дрон, замеченный сегодня над территорией Украины, установил новый рекорд полета. Об этом заявил украинский военный эксперт Александр Коваленко, его цитирует издание «Страна» в Telegram-канале.

«Один из "Шахедов" сегодня над Украиной установил абсолютный рекорд высоты полета — 4 900 метров», — приводятся слова военэксперта в сообщении.

Коваленко уточнил, что беспилотник увидели над материковой частью республики, но других подробностей приводить не стал. Он добавил, что в последние дни такие дроны совершают атаки все с большей высоты, из-за этого их почти невозможно сбить с неба силами огневых мобильных групп.

Ранее The Washington Post (WP) сообщило, что Россия сумела значительно обогнать Украину в разработке и массовом производстве оптоволоконных БПЛА. Устройства практически неуязвимы для традиционных средств РЭБ благодаря уникальной системе управления.

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