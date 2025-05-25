На Украине рассказали о новом рекорде замеченного над ее территорией российского дрона

Военэксперт Коваленко: Дрон РФ установил абсолютный рекорд полета над Украиной

Российский дрон, замеченный сегодня над территорией Украины, установил новый рекорд полета. Об этом заявил украинский военный эксперт Александр Коваленко, его цитирует издание «Страна» в Telegram-канале.

«Один из "Шахедов" сегодня над Украиной установил абсолютный рекорд высоты полета — 4 900 метров», — приводятся слова военэксперта в сообщении.

Коваленко уточнил, что беспилотник увидели над материковой частью республики, но других подробностей приводить не стал. Он добавил, что в последние дни такие дроны совершают атаки все с большей высоты, из-за этого их почти невозможно сбить с неба силами огневых мобильных групп.

Ранее The Washington Post (WP) сообщило, что Россия сумела значительно обогнать Украину в разработке и массовом производстве оптоволоконных БПЛА. Устройства практически неуязвимы для традиционных средств РЭБ благодаря уникальной системе управления.