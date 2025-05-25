На Западе заявили об ослабевании морального духа бойцов ВСУ

FT: Моральный дух ВСУ ослабевает, среди бойцов распространяется разочарование

Моральный дух бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) ослабевает, среди солдат распространяется чувство усталости и разочарования. Об этом пишет газета Financial Times.

По словам источников, в рядах армии растет ощущение, что нет четкого плана по окончанию войны, а жизни «жертвуются впустую».

Между тем, замкомандира штурмового подразделения, воюющего под Покровском (украинское название Красноармейска) в Донецкой Народной республике (ДНР), заявил, что войска измотаны.

Ранее в Верховной Раде заявили о критическом уровне дезертирства в ВСУ. По словам народного депутата Владимира Вятровича, случаи самовольного оставления частей в 2025 году резко увеличились.