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08:34, 25 мая 2025Интернет и СМИ

На Западе заявили об ослабевании морального духа бойцов ВСУ

FT: Моральный дух ВСУ ослабевает, среди бойцов распространяется разочарование
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Моральный дух бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) ослабевает, среди солдат распространяется чувство усталости и разочарования. Об этом пишет газета Financial Times.

По словам источников, в рядах армии растет ощущение, что нет четкого плана по окончанию войны, а жизни «жертвуются впустую».

Между тем, замкомандира штурмового подразделения, воюющего под Покровском (украинское название Красноармейска) в Донецкой Народной республике (ДНР), заявил, что войска измотаны.

Ранее в Верховной Раде заявили о критическом уровне дезертирства в ВСУ. По словам народного депутата Владимира Вятровича, случаи самовольного оставления частей в 2025 году резко увеличились.

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