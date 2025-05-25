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16:11, 25 мая 2025Мир

Один из ведущих союзников США лишился поддержки

Axios: Израиль лишается поддержки многих стран Запада из-за операции в Газе
Максим Габриелян
Максим Габриелян (ведущий редактор отдела «Мир»)

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Израиль, являющийся одним из ключевых союзников США, лишается поддержки многих стран Запада из-за операции в секторе Газе. Об этом пишет портал Axios со ссылкой на источники.

«Многие ближайшие международные союзники Израиля открыто выступили против правительства премьер-министра Биньямина Нетаньяху из-за его непрекращающихся ударов по Газе и блокирования крайне необходимых поставок гуманитарной помощи», — отмечается в материале издания.

В частности, уточняется, что недовольство действиями Нетаньяху со стороны Великобритании, Франции и Канады начинает обретать черты изоляции. Кроме того, оно выходит за рамки риторики и начинает отражаться в других сферах.

Критика действий Израиля коснулась не только политики, но и культуры. Ранее премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что артистка из еврейского государства Юваль Рафаэль не должна была принимать участие в международном вокальном конкурсе «Евровидение» в этом году. По словам главы испанского правительства, организаторы «Евро» допустили двойные стандарты, отлучив от участия в конкурсе Россию после начала специальной военной операции, но позволив выступить участнице из Израиля. Певица заняла второе место.

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