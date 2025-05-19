Премьер Испании раскритиковал «Евровидение» и сравнил Россию с Израилем

Премьер-министр Испании Санчес: Израиль не должен был выступать на «Евровидении»

Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что артистка из Израиля Юваль Рафаэль не должна была принимать участие в международном вокальном конкурсе «Евровидение» в этом году. Его слова передает агентство ТАСС.

По словам председателя испанского правительства, организаторы «Евро» допустили двойные стандарты, отлучив от участия в конкурсе Россию после начала специальной военной операции, но позволив выступить участнице из Израиля.

«Россию попросили отказаться от участия. Значит, Израиль тоже не должен этого делать. Мы не можем допускать двойных стандартов, даже в сфере культуры», — заявил политик.

Финал вокального конкурса прошел 17 мая в швейцарском Базеле. Победителем стал артист из Австрии Йоханнес Питч, выступающий под псевдонимом JJ. Израильтянка Рафаэль расположилась на втором месте. Замкнул тройку русскоязычный эстонец Томми Кэш.

Ранее сообщалось, что во время выступления певицы из Израиля в зале появился палестинский флаг, а также раздавались свист и неодобрительные крики.