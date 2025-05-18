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01:28, 18 мая 2025Культура

На «Евровидении» освистали певицу из Израиля

Зрители освистали певицу из Израиля в финале «Евровидения»
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Denis Balibouse / Reuters

В финале музыкального конкурса «Евровидение-2025» в швейцарском Базеле освистали израильскую исполнительницу. Об этом сообщает издание «Страна».

Во время выступления певицы Юваль Рафаэль в зале появился палестинский флаг, а также раздавались свист и неодобрительные крики. Предположительно, артистку освистали из-за ударов Израиля по Газе.

Рафаэль освистывали и во время полуфинального выступления. Тогда перед ее номером в зале был поднят израильский флаг с символом заложников.

Рафаэль пережила нападение боевиков радикального палестинского движения ХАМАС на музыкальный фестиваль «Нова» в октябре 2023 года.

Ранее на «Евровидении-2025» вспомнили Россию.

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