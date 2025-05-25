Глава SweepMe Нагибова предупредила об увеличении поддельной бытовой химии

Объем поддельной бытовой химии в России вырос примерно на 30 процентов по сравнению с прошлым годом, рассказала CEO и основатель агрегатора клининговых услуг SweepMe Мария Нагибова. Об увеличении контрафактной продукции в магазинах специалист предупредила в разговоре с «Лентой.ру».

«В последние месяцы наши клинеры все чаще фиксируют увеличение количества неоригинальной бытовой химии, представленной на полках под известными брендами. Визуально, по запаху, по поведению средств в работе мы видим существенные отличия от оригиналов. Это позволяет нам предполагать, что на рынок поступает поддельная продукция», — поделилась Нагибова.

Специалист предупредила, что неоригинальная бытовая химия может содержать агрессивные компоненты, которые способны вызывать кожные реакции и раздражение слизистых.

По нашей оценке, объем подобной продукции вырос примерно на 30 процентов по сравнению с прошлым годом. Мы рекомендуем приобретать средства только в крупных торговых сетях, где существует система проверки поставщиков, а также внимательно читать инструкции по применению Мария Нагибова CEO и основатель агрегатора клининговых услуг SweepMe

Также Нагибова призвала россиян внимательно относиться к меламиновым губкам. Она объяснила, что, несмотря на высокую эффективность в очистке, они имеют специфический химический состав, требующий аккуратного обращения. Их безопасное использование возможно только в перчатках, с исключением любого контакта со слизистыми и продуктами питания, добавила специалист.

«На рынке представлено значительное количество профессиональной химии, доступной в обычной рознице. Такие средства отличаются по pH и предназначены для использования в условиях повышенного контроля. Однако многие потребители применяют их в быту без защитных средств и должного соблюдения инструкций. В результате — агрессивное воздействие на кожу и риск для здоровья», — рассказала собеседница «Ленты.ру».

Из безопасных и универсальных решений — горячая паровая обработка и сода. Последняя используется даже в рецептурах японских чистящих средств как экологичная и эффективная альтернатива агрессивной химии Мария Нагибова CEO и основатель агрегатора клининговых услуг SweepMe

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