Россиян научили правильно мыть пластиковые окна

Строительный эксперт Васильев посоветовал мыть пластиковые окна раствором уксуса

Чтобы пластиковые окна прослужили долго, а их внешний вид с годами не изменился, нельзя мыть их с помощью абразивных материалов и жестких щеток. Правильно делать это россиян научил гендиректор компании «ГЛАВСНАБ» Федор Васильев в разговоре с NEWS.ru.

По словам строительного эксперта, лучше всего для мытья пластиковых окон подходит слабый раствор уксуса в соотношении с водой 1:3, поскольку таким образом удастся сохранить их функциональность. Помимо этого, для уборки вместо него можно использовать теплую воду с добавлением специального средства для окон. «Никогда не применяйте абразивные вещества или жесткие щетки: они оставляют микроцарапины, которые со временем делают стекло мутным. Рамы ПВХ, несмотря на свою технологичность, требуют особого подхода. Их следует мыть мягкой губкой с мыльным раствором, после чего обязательно вытирать насухо», — призвал Васильев.

Помимо этого, специалист порекомендовал раз в год смазывать фурнитуру силиконовой смазкой, которая будет продлевать срок службы механизмов, и указал на важность ухода за резиновыми уплотнителями, обеспечивающими герметичность окон. «Резиновые уплотнители — слабое место любых пластиковых окон. Чтобы они не рассыхались и не трескались, периодически протирайте их глицерином. Эта простая процедура значительно продлит срок их службы и сохранит герметичность окон», — заключил эксперт.

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