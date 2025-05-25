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22:45, 25 мая 2025Россия

Помощник Кадырова сравнил санкции Зеленского с государственной наградой

Помощник Кадырова Дудаев назвал санкции Зеленского государственной наградой
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Ахмед Дудаев

Ахмед Дудаев. Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Помощник главы Чечни Рамзана Кадырова, министр республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев прокомментировал санкции президента Украины Владимира Зеленского в отношении себя. Об этом он написал в Telegram-канале.

Дудаев высмеял решение Зеленского и назвал санкции государственной наградой.

«Очередной "страшный" санкционный список! День испорчен. Клоун объявил мне санкции. Санкции от шута — это уже как государственная награда», — сказал он.

Ранее стало известно, что Зеленский ввел санкции против десяти физических лиц. Под ограничения попали бывший депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), помощник главы Чечни Рамзана Кадырова Ахмед Дудаев, сын бывшего руководителя предприятия «Мотор Сич» Александр Богуслаев, владельцы казино PIN-UP Дмитрий Пунин, Иван Банников, Александр Матяшов и другие.

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