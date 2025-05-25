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21:42, 25 мая 2025Мир

Попавший в аварию у берегов Индии контейнеровоз с опасным грузом затонул

У берегов Индии затонул контейнеровоз с опасными веществами и тоннами мазута

Фото: Globallookpress.com

У берегов индийского штата Керала затонул контейнеровоз с опасным грузом на борту. Он попал в аварию и запросил помощь. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Береговую охрану Индии.

Корабль MSC ELSA 3 под флагом Либерии ушел под воду в Аравийском море в 38 морских милях от порта Кочи. Он перевозил 640 контейнеров, том числе 13 с опасными веществами и 12 с карбидом кальция, также в топливных танках находится 84 тонны дизеля и 367 тонн мазута.

Индийские власти не исключили угрозы разлива нефтепродуктов и призвали местных жителей соблюдать осторожность. Береговая охрана объявила тревогу по специальному экологическому протоколу.

В настоящее время на месте затопления судна ведется наблюдение с воздуха, визуально нефтяных пятен на поверхности моря нет.

Контейнеровоз MSC ELSA 3 под флагом Либерии попал в аварию у берегов Индии в ночь на субботу, в результате большие объемы груза упали за борт. Судно запросило помощь, в результате были эвакуированы 21 из 24 членов экипажа. Среди них оказался капитан из России, также на корабле было 20 филиппинцев, два украинца и один грузин.

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