Контейнеровоз с русским капитаном и двумя украинцами запросил помощь у берегов Индии

Контейнеровоз MSC ELSA 3 с русским капитаном попал в аварию и запросил помощь

Контейнеровоз MSC ELSA 3 под флагом Либерии попал в аварию у берегов Индии, в результате большие объемы груза упали за борт. Судно запросило помощь, в результате были эвакуированы 21 из 24 членов экипажа, трое моряков еще остаются на борту, сообщает India Express со ссылкой на представителя Минобороны в Кочи.

«В субботу около 1:30 получен сигнал бедствия, поскольку контейнеровоз получил крен в 26 градусов. В операцию были вовлечены один корабль ВМС Индии, два корабля береговой охраны и один самолет Dornier», — отметил представитель военного ведомства.

Среди членов экипажа оказался капитан из России, также на корабле было 20 филиппинцев, два украинца и один грузин. Судно держало путь из порта Вижиньям в Кочи, куда должно было прибыть 24 мая.