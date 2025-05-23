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18:18, 23 мая 2025Из жизни

Мужчина проспал появление гигантского корабля в его саду

Норвежец проспал момент, когда в его сад рядом с фьордом врезался контейнеровоз
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Кадр: GMC / YouTube

Житель Норвегии обнаружил 135-метровый контейнеровоз, севший на мель прямо перед его домом. Об этом сообщает The Guardian.

Инцидент произошел ранним утром 23 мая в коммуне Бюнесет. Судно NCL Salten на скорости около 30 километров час вошло в Тронхеймс-фьорд и, не тормозя, врезалось в берег, где находятся частные дома и участки. Владелец одного из домов Йохан Хельберг, проживший в этом месте 25 лет, в тот момент крепко спал. Мужчина увидел в окне носовую часть корабля, лишь когда его разбудил сосед.

«Мне пришлось запрокинуть голову, чтобы разглядеть верхушку судна, — это выглядело совершенно сюрреалистично», — рассказал потрясенный норвежец. Как Хельберг проспал появление гигантского корабля в своем саду, остается загадкой.

На борту NCL Salte находились 16 членов экипажа разных национальностей, но никто не пострадал. Полиция уже идентифицировала одного подозреваемого среди моряков, хотя судоходная компания утверждает, что инцидент не был умышленным.

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Первая попытка снять судно с мели не увенчалась успехом. Спасатели планируют повторить операцию во время вечернего прилива.

Ранее сообщалось, что в США самолет врезался в автомобиль при взлете. Одномоторный самолет Republic RC-3 задел ограждение, а затем проезжающий по дороге пикап.

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