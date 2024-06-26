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19:42, 26 июня 2024Из жизни

Самолет врезался в проезжающий автомобиль

В США самолет задел проезжающий автомобиль при взлете

Фото: Pius Koller / Globallookpress.com

Во вторник, 25 июня, самолет врезался в автомобиль при взлете. Об этом сообщает KCRA.

Инцидент произошел в США, возле частного аэропорта в округе Саттер. Одномоторный самолет Republic RC-3 задел ограждение, а затем проезжающий по дороге пикап, когда пытался вылететь из Плезант-Гроув около шести утра. Пожарные сообщили, что причиной стал недостаточный набор высоты.

На борту находился только пилот, а в задетом автомобиле только 41-летняя водительница. Хотя пикап перевернулся, женщина сама смогла выбраться из машины и избежать серьезных травм. Пилот также не пострадал. Прибывшие на место происшествия спасатели назвали это чудом.

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Представители Федерального управления гражданской авиации США расследуют происшествие вместе с американским Национальным советом по безопасности транспортного сообщения. Дорога, на которой произошло столкновение, была закрыта, поскольку на нее вылилось более тысячи литров авиационного бензина.

41-летняя Ди Арата, которая находилась за рулем пикапа, рассказала, что глубоко поражена произошедшим. Она заметила самолет периферическим зрением лишь за несколько секунд до столкновения. По ее словам, в тот день она ехала на работу и выбрала сельскую дорогу, чтобы не выезжать на оживленное шоссе.

Ранее сообщалось, что в США пилот сумел доплыть до берега вместе со своей собакой после того, как его самолет упал в океан. Авиакатастрофа произошла у берегов штата Калифорния.

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      Антонина Черташ
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