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09:42, 16 апреля 2024Из жизни

Пилот и его собака доплыли до берега после авиакатастрофы над океаном

В США пилот упавшего в океан самолета сумел самостоятельно доплыть до берега

Фото: Pavel Ivanov / Unsplash

В США пилот сумел доплыть до берега вместе со своей собакой после того, как его самолет упал в океан. Об этом сообщает KTLA.

Авиакатастрофа произошла 15 апреля у берегов штата Калифорния. Первые звонки очевидцев, которые своими глазами видели падающий самолет, стали поступать в экстренные службы в 17:20.

На поиски пострадавших отправили спасателей на вертолете, однако их помощь не понадобилась. Пилот сумел самостоятельно добраться до суши, причем с ним приплыла и его собака. На берегу их встретили помощники шерифа.

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Состояние пострадавших не уточняется.

Ранее сообщалось, что в США собака породы корги упала с яхты хозяев и самостоятельно преодолела вплавь 11 километров, прежде чем смогла выбраться на берег. Нашедший ее местный житель отказался от вознаграждения в 500 долларов.

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      Олег Парамонов
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