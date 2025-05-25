Путин поздравил с победой главного тренера «Краснодара» и губернатора региона

Песков: Путин поздравил с победой на чемпионате России тренера «Краснодара»

Президент России Владимир Путин поздравил главу Краснодарского края Вениамина Кондратьева и главного тренера клуба «Краснодар» Мурада Мусаева с победой на чемпионате России по футболу. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Владимир Путин позвонил губернатору Краснодарского края и главному тренеру футбольной команды "Краснодар" Мураду Мусаеву и поздравил их с победой команды "Краснодар" в чемпионате России по футболу», — отметил пресс-секретарь российского лидера.

«Краснодар» впервые стал чемпионом России 24 мая. Команда в заключительном туре Российской премьер-лиги разгромила московское «Динамо» и обошла «Зенит» в турнирной таблице на одно очко.

