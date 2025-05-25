Раскрыта возможная причина роспуска «ВИА Гры»

Роспуск «ВИА Гры» может быть PR-ходом для переориентации на украинскую аудиторию

Роспуск «ВИА Гры» может быть пиар-ходом для переориентации на украинскую аудиторию и роста числа выступлений за границей. Такую версию выдвигает Mash.

По данным издания, продюсеры и концертные агентства продолжают принимать заказы на выступления группы, однако ставят условия, чтобы они проходили вне России. В январе 2024 года группа уже объявляла о роспуске.

Собеседник Mash предположил, что «ВИА Гру» ждет ребрендинг, а солистки группы начнут петь на иностранном языке.

23 мая продюсер и композитор Константин Меладзе объявил о роспуске группы «ВИА Гра». Продюсер Иосиф Пригожин заявил, что проект исчерпал себя.