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12:36, 25 мая 2025Путешествия

Россиянка раскрыла способ отдохнуть в Сочи «дешево и сердито»

Алина Черненко

Фото: Aleksey Smyshlyaev / Globallookpress.com

Российская туристка побывала в Сочи и раскрыла способ отдохнуть в этом популярном курортном городе «дешево и сердито». Своим опытом она поделилась с порталом «Тонкости туризма», ее отзыв опубликован на платформе «Дзен».

Читательница издания рассказала, что они с мужем купили авиабилеты до Сочи из родного Новокузнецка с небольшой пересадкой в Москве, так как прямые рейсы стоили дорого. По словам россиянки, туристы смогут сэкономить и путешествуя без багажа, только с ручной кладью.

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«Если вдруг на обратном пути набрали сувенирку, то в аэропорту за дополнительную плату нужно купить багажное место», — предупредила она.

Кроме того, автор отзыва посоветовала желающим сэкономить соотечественникам останавливаться в небольших несетевых гостиницах. «Все такие частные отели примерно одинаковые: небольшая комната с кроватями, кондиционером, своей ванной комнатой, что было для меня очень важно, холодильником и телевизором», — пояснила она.

Россиянка также призналась, что они с мужем не заказывали никакие экскурсии, так как, по ее словам, при желании можно самостоятельно добраться до любой точки города.

Путешествие обошлось туристке и ее супругу в 120 тысяч рублей на двоих, включая авиабилеты, проживание в отеле и местные расходы. «Сочи — место на любой кошелек, при желании можно отдохнуть недорого. Мы не ужимались в своих расходах, купили сувенирку семье, ели свежие фрукты, пили местное вино», — заключила автор отзыва.

Ранее другая россиянка бюджетно отдохнула в Сочи и раскрыла траты на поездку. Соотечественница рассказала, что она сняла номер в четырехзвездочном отеле с идеальным расположением за 34 тысячи рублей на семь дней.

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