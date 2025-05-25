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14:25, 25 мая 2025Силовые структуры

Российский водитель сбил женщину с дочкой на пешеходном переходе

В Свердловской области водителю, сбившему ребенка, грозит до пяти лет тюрьмы
Варвара Митина (редактор)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

В Свердловской области следователи предъявили обвинение 44-летнему местному жителю, который сбил на нерегулируемом пешеходном переходе женщину и ее четырехлетнюю дочь. Об этом «Ленте.ру» сообщил старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.

Мужчина стал фигурантом уголовного дела, возбужденного по статье 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»). Ему грозит до пяти лет лишения свободы. Обвиняемый уже признал вину.

По версии следствия, днем 23 мая фигурант, управляя грузовым автомобилем, нарушил правила дорожного движения и наехал на переходивших дорогу женщину и ее четырехлетнюю дочь. Девочка не выжила, ее маму с травмами доставили в больницу.

Ранее следователи задержали водителя микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter из-за ДТП в Московской области.

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