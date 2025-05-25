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13:36, 25 мая 2025Интернет и СМИ

Стало известно о многомиллионном долге известной телеведущей

Daily Mail: Телеведущая Кейт Гаррэуэй должна налоговой 31 миллион рублей
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: May James / Reuters

Стало известно о многомиллионном долге британской телеведущей Кейт Гаррэуэй перед налоговой за лечение мужа. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Общая сумма долга Гэррэуэй превысила 800 тысяч фунтов стерлингов (около 85 миллионов рублей), а налоговая задолженность составляет около 288 тысяч фунтов (около 31 миллиона рублей). Одной из причин задолженностей стали расходы на уход за мужем Дереком Дрейпером, который долгое время лечился от последствий коронавирусной инфекции.

Другая часть долга приходится на обанкротившуюся компанию умершего Дрейпера, которая оставила долги перед кредиторами и налоговой службой Великобритании.

Представитель Гаррэуэй заявил, что телеведущая шокирована размером долга, а также находится в постоянном контакте с налоговой, чтобы убедиться в том, что она выполняет свои обязательства.

Ранее сообщалось, что у известной российской телеведущей и журналистки Ксении Собчак обнаружили крупный долг перед Федеральной налоговой службой. Сумма долга составила 469 тысяч рублей.

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