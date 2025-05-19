У Собчак обнаружили крупный долг перед налоговой

«Звездач»: Ресторан журналистки Собчак задолжал ФНС почти полмиллиона рублей

Известная российская телеведущая и журналистка Ксения Собчак задолжала Федеральной налоговой службе (ФНС) почти полмиллиона рублей. Крупный долг перед налоговой у нее обнаружил «Звездач».

Сообщается, что Собчак является владельцем ООО «Манила», которое связано с ресторанной деятельностью. Как свидетельствуют данные ФНС, журналистка своевременно не внесла платежи по налоговым обязательствам. В результате у ее бизнеса образовался налоговый долг в размере 469 тысяч рублей.

Ранее стало известно о долге популярного психолога и телеведущего Марка Бартона перед налоговой. По данным СМИ, он задолжал ФНС несколько миллионов рублей.

Перед этим сообщалось, что телеведущая и актриса Лариса Гузеева попалась на долгах по оплате жилищно-коммунальных услуг. В результате суд постановил взыскать с нее задолженность.