Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
14:07, 19 мая 2025Интернет и СМИ

У Собчак обнаружили крупный долг перед налоговой

«Звездач»: Ресторан журналистки Собчак задолжал ФНС почти полмиллиона рублей
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Известная российская телеведущая и журналистка Ксения Собчак задолжала Федеральной налоговой службе (ФНС) почти полмиллиона рублей. Крупный долг перед налоговой у нее обнаружил «Звездач».

Сообщается, что Собчак является владельцем ООО «Манила», которое связано с ресторанной деятельностью. Как свидетельствуют данные ФНС, журналистка своевременно не внесла платежи по налоговым обязательствам. В результате у ее бизнеса образовался налоговый долг в размере 469 тысяч рублей.

Ранее стало известно о долге популярного психолога и телеведущего Марка Бартона перед налоговой. По данным СМИ, он задолжал ФНС несколько миллионов рублей.

Перед этим сообщалось, что телеведущая и актриса Лариса Гузеева попалась на долгах по оплате жилищно-коммунальных услуг. В результате суд постановил взыскать с нее задолженность.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В офисе Зеленского заявили о ряде требований России к Украине на переговорах в Стамбуле

    Умерла звезда «Моей прекрасной няни»

    Задержанная 14-летняя последовательница битцевского маньяка заявила о нескольких жертвах

    Российского пластического хирурга с миллионной аудиторией арестовали из-за порнографии

    Бывший премьер России назвал нанесшего удар по обороноспособности министра обороны

    ВВС США раскрыли перспективы F-22

    Капризов назвал лучшего российского футболиста

    Координатор «Русской общины» не смог ответить на вопросы по истории России для мигрантов

    Папа Римский обсудил с Вэнсом и Рубио урегулирование на Украине

    В России снизилось энергопотребление

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости