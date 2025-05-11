Мировой суд в Москве постановил взыскать с известной телеведущей и актрисы Ларисы Гузеевой задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ). Информацию об этом подтвердили в столичной инстанции.
Иск от «Мосводоканала» о «взыскании платы за жилую площадь и коммунальные платежи, тепло и электроэнергию» поступил в суд еще в марте 2025 года. Согласно данным картотеки, к настоящему моменту уже вынесен соответствующий судебный приказ.
При этом точная сумма долга телеведущей пока не раскрывается.
Гузеева задолжала налоговой более миллиона рублей
Помимо проблем с оплатой ЖКУ, Ларису Гузееву уличили в неисполнении налоговых обязательств. Известно, что актриса задолжала Федеральной налоговой службе (ФНС) России более миллиона рублей.
Сведения об этом опубликовала в своем Telegram-канале «Светский хроник» журналистка Алена Мартынова. По ее словам, на момент 4 мая текущего года ведущая «Давай поженимся!» оказался должна ФНС 1 050 381 рубль.
Сама Гузеева пока никак не комментировала данную информацию.
Актриса пожаловалась на проект «Давай поженимся!»
Гузеева призналась, что устала от работы в проекте «Давай поженимся!». Она пожаловалась на то, что серьезно состарилась за годы съемок программы.
В интервью журналистке Лауре Джугелии телеведущая заметила, что, несмотря на усталость, не желает покидать проект и сделает это лишь по желанию руководства Первого канала.
Слава богу, пока он есть. Он кормит меня. Мне бога гневить грешно. Поэтому как я им стану неугодна, надоем. Каналов много, предложений много. Поэтому без куска хлеба не останусь точно
Актриса напомнила, что ведет проект уже 17 лет. Она подчеркнула, что устала за эти годы не только морально, но и физически — за это время из-за сидячего формата шоу у нее начались проблемы со спиной и осанкой.