Лариса Гузеева попалась на долгах по ЖКУ. Мировой суд постановил взыскать с нее задолженность. Что об этом известно?

Суд в Москве взыскал задолженность с актрисы Гузеевой по ЖКУ

Мировой суд в Москве постановил взыскать с известной телеведущей и актрисы Ларисы Гузеевой задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ). Информацию об этом подтвердили в столичной инстанции.

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Иск от «Мосводоканала» о «взыскании платы за жилую площадь и коммунальные платежи, тепло и электроэнергию» поступил в суд еще в марте 2025 года. Согласно данным картотеки, к настоящему моменту уже вынесен соответствующий судебный приказ.

При этом точная сумма долга телеведущей пока не раскрывается.

Гузеева задолжала налоговой более миллиона рублей

Помимо проблем с оплатой ЖКУ, Ларису Гузееву уличили в неисполнении налоговых обязательств. Известно, что актриса задолжала Федеральной налоговой службе (ФНС) России более миллиона рублей.

Фото: Егор Алеев / ТАСС

Сведения об этом опубликовала в своем Telegram-канале «Светский хроник» журналистка Алена Мартынова. По ее словам, на момент 4 мая текущего года ведущая «Давай поженимся!» оказался должна ФНС 1 050 381 рубль.

Сама Гузеева пока никак не комментировала данную информацию.

Актриса пожаловалась на проект «Давай поженимся!»

Гузеева призналась, что устала от работы в проекте «Давай поженимся!». Она пожаловалась на то, что серьезно состарилась за годы съемок программы.

В интервью журналистке Лауре Джугелии телеведущая заметила, что, несмотря на усталость, не желает покидать проект и сделает это лишь по желанию руководства Первого канала.

Слава богу, пока он есть. Он кормит меня. Мне бога гневить грешно. Поэтому как я им стану неугодна, надоем. Каналов много, предложений много. Поэтому без куска хлеба не останусь точно Лариса Гузеева актриса и телеведущая

Актриса напомнила, что ведет проект уже 17 лет. Она подчеркнула, что устала за эти годы не только морально, но и физически — за это время из-за сидячего формата шоу у нее начались проблемы со спиной и осанкой.