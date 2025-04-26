Гузеева устала от «Давай поженимся!»

Ведущая Гузеева заявила, что состарилась из-за «Давай поженимся!»

Известная актриса и телеведущая Лариса Гузеева призналась, что устала от работы в проекте «Давай поженимся!» на Первом канале. Об этом она высказалась в интервью журналистке Лауре Джугелии, доступном на YouTube.

На вопрос Джугелии о том, есть ли у Гузеевой усталость от проекта, ведущая ответила утвердительно. При этом она подчеркнула, что покинет проект, если этого захочет Первый канал. «Слава богу, пока он есть. Он кормит меня. Мне бога гневить грешно. Поэтому как я им стану неугодна, надоем. Каналов много, предложений много. Поэтому без куска хлеба не останусь точно», — порассуждала телеведущая.

Актриса также пожаловалась, что состарилась из-за проекта, который она ведет 17 лет. «Холка выросла, не знаю, как от нее избавиться. Потому что все время сидишь напряженный с прямой спиной», — отметила Гузеева.

Ранее телеведущая рассказала о проблемах со здоровьем. Актриса заявила, что из-за недуга ей было тяжело дышать и говорить.