Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
11:36, 26 апреля 2025Интернет и СМИ

Гузеева устала от «Давай поженимся!»

Ведущая Гузеева заявила, что состарилась из-за «Давай поженимся!»
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: FAMETIME TV / YouTube

Известная актриса и телеведущая Лариса Гузеева призналась, что устала от работы в проекте «Давай поженимся!» на Первом канале. Об этом она высказалась в интервью журналистке Лауре Джугелии, доступном на YouTube.

На вопрос Джугелии о том, есть ли у Гузеевой усталость от проекта, ведущая ответила утвердительно. При этом она подчеркнула, что покинет проект, если этого захочет Первый канал. «Слава богу, пока он есть. Он кормит меня. Мне бога гневить грешно. Поэтому как я им стану неугодна, надоем. Каналов много, предложений много. Поэтому без куска хлеба не останусь точно», — порассуждала телеведущая.

Актриса также пожаловалась, что состарилась из-за проекта, который она ведет 17 лет. «Холка выросла, не знаю, как от нее избавиться. Потому что все время сидишь напряженный с прямой спиной», — отметила Гузеева.

Ранее телеведущая рассказала о проблемах со здоровьем. Актриса заявила, что из-за недуга ей было тяжело дышать и говорить.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский прибыл на похороны Папы Римского в черном кителе

    Джиджи Хадид спровоцировала слухи о помолвке с Брэдли Купером

    Отец Большунова прокомментировал попадание снаряда ВСУ в его дом

    Кладоискатель вышел на прогулку и нашел римское сокровище

    Сотрудница российского магазина оказалась в больнице из-за рухнувшей на нее дверцы витрины

    Польша обвинила российский вертолет в нарушении воздушного пространства

    Российский разработчик систем РЭБ погиб при взрыве автомобиля

    В Иране произошел мощный взрыв

    Продавшая своего ребенка жительница Испании захотела вернуть его и пожалела

    СК установил личность причастного к осквернению могилу российского журналиста в Крыму

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости