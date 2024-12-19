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19:07, 19 декабря 2024Интернет и СМИ

Гузеева заболела и описала свое состояние словами «еле хожу»

Телеведущая Лариса Гузеева пожаловалась на проблемы с дыханием из-за болезни
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Известная российская актриса, ведущая программы «Давай поженимся!» на Первом канале Лариса Гузеева пожаловалась на проблемы с дыханием из-за болезни. В сторис, опубликованном в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), она описала свое состояние словами «еле хожу».

«Голос не узнаете, потому что я заболела. Вот так вот в путешествие отправилась я больная. Дышать тяжело, еле хожу, короче. Но не важно, не уедешь же обратно», — сказала Гузеева. При этом ведущая не уточнила, куда именно поехала.

Ранее Гузеева рассказала, что неделю ходила со сломанной ногой и боялась идти к врачу. Актриса также назвала себя «дурной бабой».

Перед этим ведущая «Давай поженимся!» сообщила, что из-за сильного кашля упала со стула и ударилась лбом о кафельный пол. Гузеева добавила, что полученный в результате падения синяк ей пришлось замазать из-за предстоящих съемок.

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