Гузеева заболела и описала свое состояние словами «еле хожу»

Телеведущая Лариса Гузеева пожаловалась на проблемы с дыханием из-за болезни

Известная российская актриса, ведущая программы «Давай поженимся!» на Первом канале Лариса Гузеева пожаловалась на проблемы с дыханием из-за болезни. В сторис, опубликованном в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), она описала свое состояние словами «еле хожу».

«Голос не узнаете, потому что я заболела. Вот так вот в путешествие отправилась я больная. Дышать тяжело, еле хожу, короче. Но не важно, не уедешь же обратно», — сказала Гузеева. При этом ведущая не уточнила, куда именно поехала.

Ранее Гузеева рассказала, что неделю ходила со сломанной ногой и боялась идти к врачу. Актриса также назвала себя «дурной бабой».

Перед этим ведущая «Давай поженимся!» сообщила, что из-за сильного кашля упала со стула и ударилась лбом о кафельный пол. Гузеева добавила, что полученный в результате падения синяк ей пришлось замазать из-за предстоящих съемок.