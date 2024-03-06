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18:28, 6 марта 2024Интернет и СМИ

Гузеева сломала ногу и назвала себя «дурной бабой»

Телеведущая Лариса Гузеева заявила, что неделю ходила со сломанной ногой

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Известная российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева рассказала, что сломала ногу. Подробности она раскрыла в своем аккаунте в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Гузеева показала ногу, на которую накладывают гипс. «Упала на ровном месте. (...) Сломала ногу. Неделю отходила со сломанной ногой, боялась идти к врачу», — заявила телеведущая и назвала себя «дурной бабой». Актриса призналась, что уже второй раз получает травму при падении с начала нового года.

Ранее Гузеева оценила перспективу участия в программах о выживании. Она заявила, что не хотела бы оказаться на съемках подобных шоу.

До этого актриса сообщила, что из-за сильного кашля упала со стула и ударилась лбом о кафельный пол. Она добавила, что образовавшийся синяк пришлось замазывать, так как ей предстояло участвовать в телесъемках.

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      Мария Большакова
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