Гузеева высказалась об участии в шоу о выживании

Гузеева заявила, что не хотела бы участвовать в экстремальных реалити-шоу

Известная российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева оценила вероятность участия в реалити-шоу о выживании. В Telegram-канале она написала, что не хотела бы оказаться в подобном проекте.

Гузеева сообщила, что ей удалось посмотреть первый выпуск экстремального шоу «Выживалити» еще до официальной премьеры. «Настолько все с умом сделано, настолько продуманно (...) — все для того, чтобы психологически раздавить. Посмотреть, а как будут вести себя люди в этих нечеловеческих условиях?», — высказалась она о проекте.

«Я вот даже фантазировала, а что если я окажусь там. Спасибо. Мне и тут (вне съемок подобного шоу — прим. «Ленты.ру») хорошо», — заявила Гузеева.

Первый выпуск шоу «Выживалити» выйдет на «Пятнице!» 1 марта в 19:00. В нем 14 участников из мира шоу-бизнеса будут выполнять задания в трудных условиях. Победитель получит приз в десять миллионов рублей.

Ранее Гузеева рассказала, что из-за сильного кашля упала со стула и разбила лоб. Она добавила, что образовавшийся синяк пришлось замазать для съемок.