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16:09, 30 января 2024Интернет и СМИ

Гузеева рухнула со стула и разбила лоб

Телеведущая Лариса Гузеева пожаловалась на сильный кашель из-за болезни

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Известная российская телеведущая и актриса Лариса Гузеева сообщила, что заболела. В сторис своего Instagram-аккаунта (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) она пожаловалась на сильный кашель.

Гузеева опубликовала видео, на котором она сидит в гримерке и готовится к съемкам. «Я заболела, у меня страшный вирус. Кашляла так, что не с дуба рухнула, а со стула. И прямо на кафельный пол, разбила, естественно, себе лоб», — рассказала она.

Телеведущая добавила, что для съемок ей пришлось замазать синяк на лбу, который она получила из-за падения на пол.

Ранее Гузеева призналась, что допускала много ошибок в воспитании детей. По словам телеведущей, однажды она в гневе выбила ногой дверь в комнату дочери.

Перед этим Гузеева высказала свое отношение к пластическим операциям. Она заявила, что не видит ничего плохого в хирургических вмешательствах с целью улучшения внешности.

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      Олег Давыдов
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