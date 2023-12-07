Гузеева выбила ногой дверь в комнату дочери

Гузеева рассказала, что однажды выбила ногой дверь в комнату дочери

Известная российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева рассказала о воспитании детей. В интервью журналу Hello! она призналась, что допускала много ошибок и однажды выбила ногой дверь в комнату дочери.

Гузеева заявила, что не любит в себе несдержанность. По словам артистки, в гневе она может быть чересчур резкой даже с близкими людьми. «С дочкой обсуждали одну историю, объясняю: "Я не на пустом месте выбила ногой дверь в твою комнату, были же причины!" А она мне: "Но я же была маленькой..." Ну вот не понимала я этого, общалась на равных», — добавила она.

Актриса также сочла, что допустила много ошибок в воспитании детей. Гузеева отметила, что не считает себя примером. «Кидалась из крайности в крайность: орала за двойки, а потом в ногах валялась, зализывала. Ничего хорошего», — высказалась она.

Ранее Гузеева раскрыла самую обидную фразу, которую услышала от своего ребенка. По словам звезды, один из детей однажды пожаловался ей на недостаток внимания с ее стороны.