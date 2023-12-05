Гузеева снялась для обложки журнала и высказала отношение к пластике

Советская и российская актриса, телеведущая Лариса Гузеева снялась для обложки журнала Hello! и высказала свое отношение к пластическим операциям. Соответствующие фото и интервью появилось на сайте издания.

На размещенных черно-белых фото 64-летняя знаменитость предстала в классическом костюме из брюк и оверсайз-пиджака, потом примерила плащ и кожаные ботинки. При этом визажисты сделали в макияже акцент на глаза, подведя их черной подводкой. Стилисты распустили и слегка взбили ей волосы.

В беседе с журналистами телезвезда рассказала о своей позиции по поводу хирургических вмешательств. «Очень нравится. Искренне говорю. Сегодня есть возможность поправить то, что природа недодала, и я не вижу в этом ничего плохого», — объяснила она.

Гузеева привела в пример голливудских знаменитостей. «Обожаю разглядывать некоторых девушек: там откачали, здесь отсосали, ребра удалили, титьки сделали, талия узкая, попа накачанная. Глаз же не оторвать! Смотрите, какая Деми Мур роскошная», — отметила собеседница издания.

Кроме того, артистка призналась, что сама планирует прибегнуть к помощи специалистов: «Понимаю, что мне тоже нужно идти овал лица подтягивать, но у меня работа такая, что больше чем на 10-11 дней отпуск взять не могу. Так что пока только собираюсь».

В марте Лариса Гузеева показала внешность до и после применения инструментов ретуши. Знаменитость опубликовала в соцсетях коллаж из двух фото, на которых она запечатлена в белой куртке и серебристой шапке. По словам Гузеевой, на одном из них она использовала фильтры для улучшения своей внешности.