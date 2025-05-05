У Гузеевой нашли налоговый долг на сумму более миллиона рублей

Гузеева задолжала налоговой более миллиона рублей

Актриса и телеведущая Лариса Гузеева задолжала Федеральной налоговой службе (ФНС) России более миллиона рублей. О том, что у телезвезды нашли долг перед налоговой, в Telegram-канале «Светский хроник» заявила журналистка Алена Мартынова.

По данным журналистки, по состоянию на 4 мая Гузеева должна ФНС 1 050 381 рубль. Сама телеведущая эту информацию не прокомментировала.

Ранее стало известно, что долг телеведущего Валдиса Пельша перед налоговой службой вырос более чем на один миллион рублей за неделю. Уточнялось, что шоумен оказался под угрозой невыезда из России.

Перед этим сообщалось о многомиллионном долге перед налоговой блогерши и коуча Инны Тлиашиновой. В отношении инфлюэнсерши возбудили уголовное дело, ее также объявили в розыск.