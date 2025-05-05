Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
15:50, 5 мая 2025Интернет и СМИ

У Гузеевой нашли налоговый долг на сумму более миллиона рублей

Гузеева задолжала налоговой более миллиона рублей
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Актриса и телеведущая Лариса Гузеева задолжала Федеральной налоговой службе (ФНС) России более миллиона рублей. О том, что у телезвезды нашли долг перед налоговой, в Telegram-канале «Светский хроник» заявила журналистка Алена Мартынова.

По данным журналистки, по состоянию на 4 мая Гузеева должна ФНС 1 050 381 рубль. Сама телеведущая эту информацию не прокомментировала.

Ранее стало известно, что долг телеведущего Валдиса Пельша перед налоговой службой вырос более чем на один миллион рублей за неделю. Уточнялось, что шоумен оказался под угрозой невыезда из России.

Перед этим сообщалось о многомиллионном долге перед налоговой блогерши и коуча Инны Тлиашиновой. В отношении инфлюэнсерши возбудили уголовное дело, ее также объявили в розыск.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Махачкале совершено вооруженное нападение на экипаж ДПС. Один полицейский погиб, два бандита ликвидированы, двое других скрылись

    Россиянам раскрыли цены на отдых в отелях «все включено» в Крыму

    Россиянам дали важный совет при покупке жилья

    Репетитор занимался с 400 учениками и умер от переработок

    В Ватикане назвали число прибывших в Рим для выборов Папы Римского кардиналов

    Сати Казанова потеряла ребенка на раннем сроке

    Экс-депутат назвала условия переименования Волгограда в Сталинград

    На Западе оценили влияние итогов выборов в Румынии на Украину

    Военный раскрыл особенности попытавшейся прорваться под Курском американской техники

    Саудиты повысили цену на нефть для некоторых стран

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости