У известного российского телеведущего нашли многомиллионный долг перед налоговой

«Постньюс»: Психолог Марк Бартон задолжал ФНС более 9 миллионов рублей

У известного российского психолога и телеведущего Марка Бартона нашли многомиллионный долг перед Федеральной налоговой службой (ФНС). Об этом пишет «Постньюс».

По данным издания, Бартон задолжал ФНС более девяти миллионов рублей.

Отмечается, что основной бизнес телеведущего — ООО «Цифровая психология Марка Бартона» — связан с продажей видеолекций и психологических программ. Также недавно психолог зарегистрировал новое юридическое лицо — ООО «Эскью». Компания будет заниматься продажей парфюмерии, косметики и средств личной гигиены.

Ранее сообщалось, что ФНС арестовала счета популярного блогера Субхана Мамедова, известного как Субо, за долги. Также блогера лишили российского гражданства, поскольку он указал ложные сведения при подаче документов. Ему закрыли въезд в Россию на 70 лет.