Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
09:39, 6 мая 2025Интернет и СМИ

Налоговая арестовала счета лишенного гражданства России популярного блогера

ФНС арестовала счета лишенного гражданства блогера Субо из-за налоговых долгов
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Федеральная налоговая служба (ФНС) России арестовала счета популярного блогера Субхана Мамедова, известного как Субо. Об этом стало известно Mash.

Причиной такой меры послужили налоговые долги. «Деньги заморожены в трех банках», — говорится в публикации. По данным издания, сейчас Мамедов находится на Ближнем Востоке.

В феврале сообщалось, что Субо лишили российского гражданства. По данным СМИ, блогер указал ложные сведения при подаче документов на гражданство. Кроме того, Мамедову закрыли въезд в Россию на 70 лет.

Полиция начала проверку блогера из-за роликов, унижающих честь и достоинство сотрудников правоохранительных органов. Уточнялось, что Мамедов длительное время создавал треш-контент, направленный на формирование негативного отношения к власти и правоохранительным органам.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Потеряли людей и технику». Военкор перечислил три варианта развития событий в Курской области после попытки прорыва ВСУ

    Политолог сделал вывод из марша ВСУ в конском навозе в Лондоне

    Ватикан останется без связи перед конклавом

    Россиянка купила лотерейный билет за минуту до розыгрыша и выиграла 43 миллиона рублей

    В России признали первое с весны 2022 года падение ВВП

    В США рассказали о дальности поражения Су-30 украинским морским дроном

    Россиянам назвали способ построить частный дом на 40 % дешевле

    Полчища комаров атаковали российских туристов в Египте

    В России появился в продаже уникальный гаджет

    Звезду «Интера» обвинили в домашнем насилии накануне полуфинала Лиги чемпионов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости