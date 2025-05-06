Налоговая арестовала счета лишенного гражданства России популярного блогера

ФНС арестовала счета лишенного гражданства блогера Субо из-за налоговых долгов

Федеральная налоговая служба (ФНС) России арестовала счета популярного блогера Субхана Мамедова, известного как Субо. Об этом стало известно Mash.

Причиной такой меры послужили налоговые долги. «Деньги заморожены в трех банках», — говорится в публикации. По данным издания, сейчас Мамедов находится на Ближнем Востоке.

В феврале сообщалось, что Субо лишили российского гражданства. По данным СМИ, блогер указал ложные сведения при подаче документов на гражданство. Кроме того, Мамедову закрыли въезд в Россию на 70 лет.

Полиция начала проверку блогера из-за роликов, унижающих честь и достоинство сотрудников правоохранительных органов. Уточнялось, что Мамедов длительное время создавал треш-контент, направленный на формирование негативного отношения к власти и правоохранительным органам.